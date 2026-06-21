Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

        Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 23 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
        Trakya Üniversitesi İpsala MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi İpsala MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi
        Kimliğini evde unutan YKS adayının yardımına Yunus polisleri yetişti
        Kimliğini evde unutan YKS adayının yardımına Yunus polisleri yetişti
        Keşan'da motosikletli polis timleri sınava geç kalan öğrencilerin imdadına...
        Keşan'da motosikletli polis timleri sınava geç kalan öğrencilerin imdadına...
        Edirne'de buğday hasadı dualarla başladı
        Edirne'de buğday hasadı dualarla başladı