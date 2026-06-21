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        Trakya Üniversitesi İpsala MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi İpsala MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        İpsala AVM Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, üniversitenin yalnızca diploma veren bir kurum olmadığını belirtti.

        Öğrencileri mesleki donanımın yanı sıra etik değerler, toplumsal sorumluluk bilinci ve hayat boyu öğrenme anlayışıyla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Tan, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

        Tan, gençlerin sahip oldukları azim ve kararlılıkla ülkenin geleceğinde önemli başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

        İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda da yüksekokulun kurulduğu günden bu yana binlerce mezun vererek bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

        Öğrencilerin eğitimleri boyunca özellikle teknoloji, mekatronik ve uygulamalı bilimler alanlarında bilgi, beceri ve mesleki deneyim kazandığını belirten Arda, mezunlara meslek hayatlarında başarı diledi.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise belediye olarak üniversitenin ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı.

        Dönem birincisi Medine Yıldırım da mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada ailelerine ve akademisyenlerine teşekkür etti.

        Törende, yüksekokul bünyesinde düzenlenen bahar şenliklerine katkı sağlayan iş insanları ile organizasyonda görev alan öğrencilere teşekkür plaketi verildi.

        Daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasının ardından sona erdi.

        Törene, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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        Galeri

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