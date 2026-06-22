Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Keşan'dan gelen lise öğrencileri Edirne'de ağırlandı.

        İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

        Gezi boyunca öğrencilere Edirne'nin tarihi ve manevi değerleri tanıtılırken, şehrin kültürel mirası hakkında da bilgi verildi.

        Etkinlikle öğrencilerin tarih, kültür ve medeniyet bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        - Trakya Üniversitesinde iki otopark hizmete sunuldu

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde ücretsiz iki otopark hizmete sunuldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yerleşke genelinde artan araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında yeni otoparklar açıldı.

        Balkan Kongre Merkezi arkasında hizmete açılan 6 bin 500 metrekarelik otoparktan sonra Türkan Sabancı Kültür Merkezi arkasında da 25 bin metrekarelik otopark vatandaşların kullanımına sunuldu. Her iki otopark da ücretsiz olarak hizmet verecek.

        Üniversite yönetimi, kampüs genelinde ulaşım ve otopark altyapısını geliştirmeye yönelik düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Trakya'da buğday hasadı başladı
        Trakya'da buğday hasadı başladı
        Torun yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaştı, 62 yaşında mezun oldu
        Torun yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaştı, 62 yaşında mezun oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de görev yeri değişen mülki idare amirlerine veda programı
        Edirne'de görev yeri değişen mülki idare amirlerine veda programı
        Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi
        Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali sona erdi
        Yangını söndürmek için el ele verdiler
        Yangını söndürmek için el ele verdiler