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        Edirne'de buğday tarlasında başlayıp tarım arazilerine yayılan yangın söndürüldü

        Edirne'de buğday tarlasında başlayıp tarım arazilerine yayılan yangın, itfaiye ekipleri, çiftçiler ve Mehmetçiğin ortak müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Edirne'de buğday tarlasında başlayıp tarım arazilerine yayılan yangın söndürüldü

        Edirne'de buğday tarlasında başlayıp tarım arazilerine yayılan yangın, itfaiye ekipleri, çiftçiler ve Mehmetçiğin ortak müdahalesiyle söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Yeni Şehir Mezarlığı arkasındaki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevredeki çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        - Mehmetçik yangın bölgesine koştu


        Alevlerin yerleşim alanları ve ekili araziler için tehdit oluşturması üzerine General Nuzhet Bulca Kışlası'nda görevli askerler de bölgeye intikal etti.

        Mehmetçik, ellerindeki kürek ve kazmalarla yangının ilerleyişini durdurmak için ekiplerle birlikte yoğun çaba gösterdi. Askerler, bazı noktalarda alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarına doğrudan katılırken, güvenlik tedbirlerinin alınmasına da destek verdi.

        İtfaiye ekipleri, orman işçileri, çiftçiler ve Mehmetçiğin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yoğun duman nedeniyle Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre ulaşıma kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

        Yangında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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