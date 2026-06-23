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        Kürekte Gençler Türkiye Kupası Edirne'de düzenlenecek

        Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 26-28 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Kürekte Gençler Türkiye Kupası Edirne'de düzenlenecek

        Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 26-28 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek.

        Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek. 1000 ve 2000 metre mesafede yapılacak yarışlarda sporcular, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

        Organizasyon kapsamında yarışlar, 26 Haziran Cuma günü eleme müsabakalarıyla başlayacak. Yarışlar, 28 Haziran Pazar günü yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

        Her tekne sınıfında dereceye giren sporculara madalya, kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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