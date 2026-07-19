Bakan Göktaş Kapıkule'de gurbetçileri karşıladı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıllık izinlerini baba ocaklarında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.



Gurbetçilerle sohbet eden Göktaş, onlara Türk bayrağı ile Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tava ciğer, Meriç yer fıstığı, Kavala kurabiyesi ve badem ezmesi ikram etti.



Göktaş, "Hoş geldiniz" dileklerini ilettiği gurbetçilerden, kalan yolculuklarında dikkatli olmalarını ve baba ocaklarına sağ salim ulaşmalarını temenni etti.



- "Bekleme süreleri kısaldı"



Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Göktaş, kendisinin de bir gurbetçi çocuğu olması dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.



Geçmişte sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin uzun olduğunu belirten Göktaş, alınan tedbirler sayesinde gurbetçilerin artık çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik pek çok hizmetin kolaylaştırıldığını dile getiren Göktaş, "Özellikle gümrüklerdeki bekleme süreleri konusunda önemli kolaylıklar sağlandı. Bekleme sürelerinin düşürülmesi için pek çok tedbir alındı ve personel takviyeleri yapıldı." dedi.



- Günlük ortalama 48 bin gurbetçi geliyor



Gurbetçilerin sılayırahim amacıyla Türkiye'ye gelmeye devam ettiğini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:



"22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan 1 milyon 130 bin yolcu geçiş yaptı. Günlük ortalama yolcu sayısı 47 bin 116 olurken toplam 289 bin araç geçti. Vatandaşlarımızın diğer sınır kapılarındaki yoğunluğu doğrudan takip edebileceği bir sistem de oluşturuldu. Anlık takip sistemi sayesinde hangi kapıda yoğunluk olduğunu gören vatandaşlarımız, güzergahlarını buna göre belirleyebiliyor."



Gurbetçilerin 11 ay boyunca vatan hasreti çektiğini ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştığını anlatan Göktaş, tüm yorgunluklarının Türk bayrağını gördüklerinde geçtiğini söyledi.



Göktaş, Edirne Valiliğinin gurbetçileri sınır kapılarında yöresel lezzetlerle karşıladığını, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ekiplerinin de karşılama ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.



- "Vatan hasreti çekenlerdenim"



Yurt dışında yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığını dile getiren Göktaş, "Onlar bizim gurur kaynağımız. Sadece ülkemiz için değil, yaşadıkları ülkeler için de önemli bir değer taşıyor ve iki ülke arasında köprü vazifesi üstleniyorlar. Ben de 11 ay boyunca vatan hasreti çekmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar üç, dört kuşaktır bu yolculuğu yapıyor. Dedemin kırmızı bir minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Bu yolları uzun yıllar boyunca biz de katettik." diye konuştu.



- "İşlemler kısa sürede tamamlanıyor"



Türkiye'nin geldiği noktada yolculukların ve sınır geçişlerinin daha rahat, huzurlu ve konforlu hale geldiğini belirten Göktaş, işlemlerin 38 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmasının, dinlenme alanları ile çocuklara yönelik bölümlerin oluşturulmasının değerli olduğunu ifade etti.



Sınır kapılarında görev yapan personele teşekkür eden Göktaş, "Gümrük ve emniyet personelimiz kavurucu sıcaklara rağmen haftanın 7 günü 24 saat esasına göre görev yaparak vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet ediyor." dedi.



- "Gurbetçiler başımızın tacı"



Gurbetçileri "başlarının tacı" olarak nitelendiren Göktaş, "Bugün hem çalışmaları yerinde incelemek hem de vatandaşlarımıza memleketimize hoş geldiniz demek üzere bir araya geldik. Memleketinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolunuz açık olsun. İnşallah keyifli ve huzurlu bir tatil geçirirsiniz." ifadelerini kullandı.



Ardından Bakan Göktaş, gümrük personeli, gurbetçiler ve görevlilerle anı fotoğrafı çektirdi.



Göktaş'a, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Müdürü Ali Topçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Personel Daire Başkanı Ceren Erdal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

