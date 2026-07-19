Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yağışlar ayçiçeğinde verim beklentisini artırdı

        Edirne'de yağışlar ayçiçeğinde verim beklentisini artırdı

        Edirne'de ayçiçeği üretiminde yağışların etkisiyle verim beklentisi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Edirne'de yağışlar ayçiçeğinde verim beklentisini artırdı

        Edirne'de ayçiçeği üretiminde yağışların etkisiyle verim beklentisi arttı.

        Kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

        Geçtiğimiz yıl yüksek hava sıcaklığı ve kuraklığın etkisiyle üreticiler ayçiçeği üretiminde beklenilen verimi alamamıştı.

        Bu yıl yağışların etkisiyle ayçiçeğinde dane dolumu arttı, üreticinin verim beklentisi yükseldi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların olumlu etkisiyle ayçiçeği üretiminde verim ve rekolte açısından umut verici bir sezon yaşandığını söyledi.

        Hasat döneminde dekarda 200 kilogramın üzerinde verim hedeflediklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yine 1 milyon 200 bin dekara ulaşan bir ekiliş alanımız oldu. Bu seneki yağışların da etkisiyle üretim miktarımız yaklaşık 250 bin tona ulaşacak. Dekara 200 kilogramın üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Geçen sene 100-110 kilogramlarda kalan verim, bu yıl 200 kilogramın üzerine çıkınca üreticilerimizin de yüzü gülecek."

        - Kuraklığa karşı farklı ekim yöntemleri deneniyor

        Üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeyle ayçiçeği tohumu dağıttıklarını dile getirdi.

        Yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Köse, farklı ekim yöntemlerinin verime etkisini görmek amacıyla demonstrasyon çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

        Son yıllarda kuraklığın etkisiyle oluşan verim düşüklüğünün önüne geçmek için özellikle anıza ekim yöntemiyle üreticilerin daha fazla verim almasını hedeflediklerini anlatan Köse, şöyle devam etti:

        "Anıza ekim, çizel yöntemi ve mibzerle ekim olmak üzere üç farklı ekim yöntemi ve üç farklı zamanlamayla demonstrasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki çalışmamızda, anıza ekimde dekarda yaklaşık 50-60 kilogram daha fazla verim alındığını gördük. Bu yıl aynı parsellerde buğday, diğer parsellerde ise yine ayçiçeği deniyoruz. Yaptığımız çalışmalarla üreticilerin dekara verimlerinin artırılması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem

        Benzer Haberler

        TMO Genel Müdürü Güldal, Edirne'de incelemede bulundu
        TMO Genel Müdürü Güldal, Edirne'de incelemede bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ANALİG Badminton Grup Müsabakaları başladı
        Edirne'de ANALİG Badminton Grup Müsabakaları başladı
        Sıcak havalarda gizli tehlike: Yetersiz su tüketimi hayati risk oluşturuyor...
        Sıcak havalarda gizli tehlike: Yetersiz su tüketimi hayati risk oluşturuyor...
        Uzunköprü'nün kültürel mirasına "Günperi" bebeği için tescil adımı
        Uzunköprü'nün kültürel mirasına "Günperi" bebeği için tescil adımı
        Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret
        Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret