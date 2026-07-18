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        Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret

        Kosova İpek Haxhi Zeka Üniversitesi Hukuk Fakültesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Kosova heyetinden Rektör Hatipler'e ziyaret

        Kosova İpek Haxhi Zeka Üniversitesi Hukuk Fakültesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mansur Morina ve beraberindeki öğrenciler, Rektör Hatipler'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette, iki üniversite arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Balkan coğrafyasındaki üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı.

        Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yer aldı.



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