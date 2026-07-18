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        Edirne'den kısa kısa

        Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kanal Edirne'de incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kanal Edirne'de incelemelerde bulundu.

        Çeşitli ziyaretler kapsamında kente gelen Eroğlu, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında tamamlanan Kanal Edirne'yi inceledi.

        İncelemelerde, DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Meftun Çağlar, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Sadettin Malkaralı ile DSİ 11. Şube Müdürü Hamdi Köseer tarafından Eroğlu'na Kanal Edirne kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        - Uzunköprülü öğrenciler uluslararası futbol turnuvasında mücadele edecek

        Uzunköprü Belediyesinin yaz spor kurslarında futbol eğitimi alan öğrenciler, Nextgen Event International Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek.

        Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yaz spor kursları kapsamında eğitim alan futbolcular, uluslararası organizasyonda mücadele etmek üzere turnuvaya katılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, çocukların spor aracılığıyla yeni deneyimler kazanmasının ve farklı kültürlerden akranlarıyla bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

        Sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Martin, yaz spor kurslarında eğitim alan öğrencilerin turnuvada ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.

        Martin, turnuvaya katılan öğrencilere ve antrenörlere başarı dileyerek, çocukların sporla, dostlukla ve özgüvenle yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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