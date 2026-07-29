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        Başarılı güreşçilerden Vali Sezer'e ziyaret

        16-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 9-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Edirneli sporcular, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Başarılı güreşçilerden Vali Sezer'e ziyaret

        16-26 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 9-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 22 madalya kazanan Edirneli sporcular, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde mücadele eden Edirneli güreşçiler, organizasyonu 22 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

        Başarılı sporcular, antrenörleriyle birlikte Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Sporcuları tebrik eden Sezer, elde edilen başarının Edirne adına gurur verici olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

        Ziyarette, genç sporcularla bir süre sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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