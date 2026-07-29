Edirne'den kısa kısa

İpsala'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın sunumu eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.



Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde açılması planlanan kurslar ve uygulanacak faaliyetler hakkında komisyon üyelerine bilgi verildi.



Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika temsilcileri ile okul ve kurum müdürleri katıldı.



- Çalıştay düzenlendi



İpsala - Keşan - Enez Tarımsal Değer Zinciri Koordinasyon Modeli Kuruluş Çalıştayı, Keşan Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Çalıştayda, bölgedeki tarımsal üretimin mevcut durumu ele alınırken, üretici birliklerinin güçlendirilmesi, ürünlerin katma değerinin artırılması ve tarladan sofraya uzanan süreçte şeffaflığın sağlanmasına yönelik önemli başlıklar masaya yatırıldı.



Katılımcılar, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, üretici odaklı yeni modelin tarım sektörüne önemli katkılar sunacağını ifade etti.







