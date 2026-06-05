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        Başsavcı Sarıca'dan Ceza İnfaz Personeli Günü ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
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        Başsavcı Sarıca'dan Ceza İnfaz Personeli Günü ziyareti


        EDİRNE-Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

        Başsavcı Sarıca'ya ziyarette Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Edirne Ceza İnfaz Kurum Müdürleri, Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü ve ceza infaz personeli eşlik etti.


        Heyet, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Balaban'ı ziyaret etti.

        Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, ceza infaz hizmetlerinin adalet sistemindeki yeri ve önemi değerlendirildi.

        Başsavcı Sarıca, hükümlü ve tutuklularla kurulan ilişkilerde etik ilkelere bağlı hareket eden, eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinde görev alan ceza infaz ve denetimli serbestlik personelinin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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