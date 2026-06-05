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        Edirne'de Gençler Meriç Yarışları, eleme müsabakalarıyla başladı

        Edirne'de Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen eleme ve sıralama yarışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Edirne'de Gençler Meriç Yarışları, eleme müsabakalarıyla başladı

        Edirne'de Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen eleme ve sıralama yarışlarıyla başladı.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen kulüplerin katıldığı organizasyonda sporcular, hafta sonu yapılacak final yarışları öncesinde suya inerek performanslarını sergiledi.

        Meriç Nehri üzerinde bulunan 100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı. Genç sporcular, eleme ve sıralama yarışlarında derece elde edebilmek için kürek çekti.

        Organizasyonda genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, final etaplarına avantajlı sıralamalarla girebilmek için su üzerinde yarıştı.

        Eleme yarışlarının ardından sporcular sıralama etaplarında da mücadele ederek final serilerine katılabilmek için kürek çekecek.

        Hafta sonu boyunca devam edecek organizasyonda final yarışlarının ardından dereceye giren sporcular ve kulüpler belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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