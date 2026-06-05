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        Edirne'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Edirne'de Ceza İnfaz Personeli Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Edirne'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Edirne'de Ceza İnfaz Personeli Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

        Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Kundak, yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının sadece hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yerler değil, aynı zamanda adaletin, güvenliğin, disiplinin ve topluma yeniden kazandırma çalışmalarının yürütüldüğü önemli kurumlar olduğunu söyledi.

        Ceza infaz kurumu personellerinin gece gündüz fedakarca çalıştığını belirten Kundak, "Bizler devletimizin bize emanet ettiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için görev yapan bir ailenin mensuplarıyız. Zor şartlarda yüksek dikkat ve sabır gerektiren görevlerimizi yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve kamu güvenliğini her zaman ön planda tutmaktayız." dedi.

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