Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu. Bekledikleri yerde tütüne emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi diğer şüphelilere sattıkları tespit edilen A.C. ve E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.