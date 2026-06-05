Uzunköprü'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.06.2026 - 09:39 Güncelleme:
Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, pazaryeri civarındaki boş arazide durumundan şüphelendiği H.T'nin üzerini aradı.
Üst aramasında alüminyum folyo içerisine sarılı 3.3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ