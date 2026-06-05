Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde şüpheli H.K'nın üzerinde arama yaptı. Aramada 0.44 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan Motosiklet Polis Timleri aynı mahallede E.İ'nin üzerinde yaptığı aramada 81 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olaylarla ilgili H.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.