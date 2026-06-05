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        Edirne'de topraksız çilek üretimi sürdürülüyor

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde topraksız çilek üretimi sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Edirne'de topraksız çilek üretimi sürdürülüyor

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde topraksız çilek üretimi sürdürülüyor.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Kırsal Kalkınma Destekleri ve örtü altı topraksız yetiştiricilik teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


        Köse, modern, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sahada aralıksız devam ettiğini kaydetti.


        Üretici Derya Öner de üretim süreci hakkında bilgi verdi.


        Beğendik Belediye Başkanı Ferhat Gülver, Keşan Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, üreticiye bereketli bir sezon diledi.



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