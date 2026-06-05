Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında el emeği ürünler sergilendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftasının tüm yurtta coşkuyla kutlandığını söyledi.



Sergide muazzam bir emeğin ürünlerinin yer aldığını belirten Topoğlu, "Hayat boyu öğrenme sonsuza kadar devam eden bir süreç. Bizim tam hayal ettiğim şey de burada. Her yaştan insanın bir araya gelerek kişisel gelişimini tamamladığı, becerilerini keşfettiği bir süreç. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yıl içerisinde açtıkları 3 bin 100 kursa yaklaşık 54 bin kursiyerin katıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Konserin de yer aldığı program, halk eğitim merkezleri ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsünce açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.













