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        Bulgar öğretmen ve yöneticilerden Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na ziyaret

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kardeş okul iş birliği çalışmaları kapsamında Bulgaristan'dan gelen okul yöneticileri ve öğretmenler, Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Bulgar öğretmen ve yöneticilerden Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na ziyaret

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kardeş okul iş birliği çalışmaları kapsamında Bulgaristan’dan gelen okul yöneticileri ve öğretmenler, Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ildeki anaokulları ile Bulgaristan’daki okullar arasında sürdürülen iş birliği çalışmaları kapsamında Edirne’ye gelen heyet, parkta incelemelerde bulundu.

        Ziyaret sırasında eğitim alanındaki iyi uygulama örnekleri yerinde incelenirken, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında karşılıklı deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

        Programda, trafik eğitiminin erken yaşlarda kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında heyete bilgi verildi.

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