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        Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı

        Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı

        Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı.


        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı, Peykler Medresesi’ndeki Mimar Sinan Genç Ofis'te gerçekleştirildi.


        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak’ın katılımıyla yapılan toplantıda, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek okul dışı öğrenme faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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