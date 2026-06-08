Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı
Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı.
Edirne'de Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı yapıldı.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Dışı Öğrenme Ortamları Toplantısı, Peykler Medresesi’ndeki Mimar Sinan Genç Ofis'te gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak’ın katılımıyla yapılan toplantıda, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek okul dışı öğrenme faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği çalışmaları değerlendirildi.
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