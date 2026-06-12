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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne'de toplu açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne'de toplu açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne'de toplu açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur" dedi.

        Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşları selamladı.

        Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Kurum, Edirne'ye kazandırılan yeni eserlerin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Edirne'nin tarih boyunca akıncıların, gazilerin ve şehitlerin yurdu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kentte tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

        Selimiye Camisi’nin restorasyonunun tamamlanmasının önemine değinen Kurum, şöyle konuştu:

        "Bugün tarihimizin ve inancımızın kalbi olan Edirne'mizde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur."

        Kurum, tören kapsamında Edirne'ye kazandırılan tesis ve projelerin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara teslim edilen konutların anahtarlarını verdiklerini ifade etti.

        Milletin desteğiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Sizler, bizlerin yanında oldukça, dualarınızı eksik etmedikçe biz de sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl içinde 455 bin konutu yaptıysak, Allah'ın izniyle bu hizmetleri yine yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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