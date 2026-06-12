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        Genç milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında zirve için yarışacak

        GÖKHAN BALCI - Genç milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında kürsünün zirvesine çıkıp İstiklal Marşı'nı dinletmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Genç milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında zirve için yarışacak

        GÖKHAN BALCI - Genç milli yüzücü Toprak Topatan, Avrupa şampiyonalarında kürsünün zirvesine çıkıp İstiklal Marşı'nı dinletmeyi hedefliyor.


        Edirne DSİ Spor Kulübünün 14 yaşındaki sporcusu Toprak Topatan, Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle Macaristan'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası ile Slovenya'da yapılacak Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması için milli takım kadrosuna seçildi.


        Başarılarına yenilerini eklemek isteyen genç sporcu, şampiyonalara Edirne'de sürdürdüğü yoğun antrenman programıyla hazırlanıyor.

        Toprak Topatan, AA muhabirine, yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başladığını ve yaklaşık bir yıldır milli takım formasını giydiğini söyledi.

        Milli takıma seçilmenin kendisini daha da motive ettiğini belirten Toprak, Avusturya'da katıldığı yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

        Avusturya'da 1500 metre serbestte birincilik kazandığını anlatan Toprak, "Avusturya'da kürsüye çıkınca İstiklal Marşı'mızı dinletmek gurur vericiydi. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonalarında da aynı başarıyı yakalamak." dedi.

        Disiplinli çalışmanın başarıdaki en önemli unsur olduğunu vurgulayan Toprak Topatan, sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla hedeflerine hazırlandığını dile getirdi.

        Gelecekte olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten genç sporcu, "Disiplin bence her şeyden önce gelir. İstikrarlı şekilde çalışıldığında hedeflere ulaşılabilir. Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, teknoloji bağımlılığını azaltıyor. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Toprak Topatan'ın antrenörü Kardelen Üyümez de sporcusuyla 2017 yılından bu yana çalıştıklarını söyledi.

        Toprak'ın elde ettiği başarılarla kendilerini gururlandırdığını aktaran Üyümez, "Daha yolun başındayız. Macaristan'da yapılacak Gençler Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 5 bin metre yarışında mücadele edeceğiz. Hedefimiz ilk üçte yer almak. Ardından büyükler dünya şampiyonası için kota almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kulüp başkanı Mehmet Fırat Tulmaç ise Toprak Topatan'ın Edirne'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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