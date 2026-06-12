Edirne'den kısa kısa

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kurum personeli ile hizmet alan vatandaşlara yönelik "Yangın ve Yangın Tatbikatı" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.



Edirne merkez ve Uzunköprü ilçesindeki kuruluşlarda düzenlenen eğitimler, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince teorik ve uygulamalı olarak verildi.



Eğitimlerde yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler, güvenli tahliye yöntemleri, yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve acil durumlarda aranacak numaralar hakkında bilgi aktarıldı.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimlerin belirlenen program doğrultusunda ilçelerdeki kamu ve özel kuruluşlarda sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.



- Üniversite öğrencilerine IPARD eğitimi verildi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, üniversite öğrencilerine yönelik IPARD Proje Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.



Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı eğitimde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Edirne İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından IPARD Programı ve destek süreçleri hakkında bilgi verildi.



Programda proje başvuru şartları, uygun harcamalar, sıralama kriterleri ve desteklenen örnek projeler anlatıldı.



Eğitimin sonunda Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personelince kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık sunumu gerçekleştirildi.



- Öğrencilere ve öğretmenlere şiddetle mücadele eğitimi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.



Çalışmalar kapsamında Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta, zorla evliliklerin önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.



Ayrıca Edirne merkez ve ilçelerde görev yapan rehber öğretmenlere de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi.



Eğitimlerde, şiddetin önlenmesi, farkındalığın artırılması ve ilgili kurumlara başvuru mekanizmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

