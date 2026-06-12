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        Edirne'de elektrik akımıyla balık avlayan 2 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avlayan 2 kişiye 189 bin 622 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Edirne'de elektrik akımıyla balık avlayan 2 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avlayan 2 kişiye 189 bin 622 lira idari ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında, jandarma ekiplerince Sülecik Göleti'nde yapılan denetimlerde, suya aküyle akım vererek avlandığı tespit edilen 2 kişinin yakalandığı belirtildi.


        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri kapsamında bu kişiler hakkında yasal işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, kaçak avcılara toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.


        Su ürünleri avcılığında elektrik kullanılmasının yasak olduğuna işaret edilen açıklamada, elektrik akımıyla yapılan avcılığın su ekosistemine ve su ürünleri kaynaklarına ciddi zarar verdiği vurgulandı.


        Açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı çevre bırakılması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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