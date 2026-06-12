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        Meriç'te mera otları balyalanarak hayvancılığa destek sağlanıyor

        Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla mera alanlarında balyalama çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Meriç'te mera otları balyalanarak hayvancılığa destek sağlanıyor

        Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla mera alanlarında balyalama çalışması gerçekleştirildi.

        Biçimi tamamlanan mera alanlarında yürütülen çalışmalarda elde edilen otlar balya haline getirildi.

        Çalışmalara Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, mahalle muhtarı, kurum personeli ve üreticiler katıldı.

        Yetkililer, mera alanlarından elde edilen otların değerlendirilmesiyle hayvancılık işletmelerine destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

        Çalışmaların, üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılmasına ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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