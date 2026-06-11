Trakya Üniversitesinde biyoçeşitlilik envanteri için "Tür Say" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi’nde düzenlenen "Tür Say" etkinliğinde, yerleşkede bulunan bitki, mantar ve hayvan türleri kayıt altına alınarak ilk kapsamlı biyoçeşitlilik envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğa Tarihi Müzesi, Balkan Arboretumu ile EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yerleşkedeki canlı türlerini gözlemledi.



Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Karaağaç Yerleşkesinin biyolojik çeşitlilik açısından çok özel bir alan olduğunu belirterek, öğrencilerde doğa bilinci ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Yerleşkede yalnızca bitki çeşitliliğinin değil, hayvan faunasının da oldukça zengin olduğunu ifade eden Tan, "Bitkileri, mantarları, hayvanları, böcekleri ve kuşları ne kadar tanıyabildiğimizi görmek ve bunları öğrencilerimizle paylaşmak istedik. Bu etkinliğin önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz." dedi.



Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beste Karakaya Aytin ise etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, yerleşkenin doğal zenginliğinin kayıt altına alınmasının önemine değindi.



Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Osman Özmen Yeltekin de Karaağaç Yerleşkesinin barındırdığı tür çeşitliliğinin bilimsel çalışmalar açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, etkinliğin envanter çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından katılımcılar, yerleşke içerisindeki canlı türlerini gözlemleyerek cep telefonlarıyla fotoğrafladı.



Etkinlik kapsamında katılımcılar, cep telefonlarına yükledikleri "iNaturalist" uygulaması üzerinden "Trakya Üniversitesi Tür Say" projesine katılarak gözlemlerini sisteme kaydetti.



Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.







