Edirne'de yeni mahsul buğdayın kilogramı 16 lira 50 kuruştan satıldı
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 16 lira 50 kuruştan alıcı buldu.
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın kilogramı 16 lira 50 kuruştan alıcı buldu.
ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk buğdayı Esen Taşkıran tarafından borsaya getirildi.
Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Taşkıran'a ait 12 ton buğday, kilogramı 16 lira 50 kuruştan satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Taşkıran'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Kurban, yeni hasat sezonunun tüm üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
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