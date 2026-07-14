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        CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:28 Güncelleme:
        CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balkanlı, mesajda 15 Temmuz 2016’da millet iradesini ve demokrasiyi hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetle kınadığını belirtti.

        CHP olarak dün olduğu gibi bugün de her türlü darbe girişimine ve vesayet anlayışına karşı olduklarını ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

        "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyoruz.


        Demokrasi ancak hukukla, adaletle, özgürlüklerle ve güçlü kurumlarla korunur. Geçmişten ders alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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