Edirne'den kısa kısa

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 6 Eylül'de düzenlenecek 11. Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'na Bulgaristan'dan daha fazla atletin katılması amacıyla organizasyonun tanıtımı gerçekleştirildi.



Balkan ülkeleri arasındaki sportif ve kültürel iş birliğini geliştirecek ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.



Akdağ, ev sahipliği ve destekleri için Kafedzhiyska‘ya teşekkür ederek yarı maratonda Bulgaristan’dan çok sayıda sporcuyu Edirne’de ağırlamayı temenni ettiklerini ifade etti.



Ziyarette başkan yardımcısı Hikmet Yıldırım, genel sekreter Oğuz Barış Erpençe ve yönetim kurulu üyesi Cenker Çapa da yer aldı.



- Ermiş'ten Irmak'a ziyaret



Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.



ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda binasında gerçekleştirilen ziyarette Ermiş, ETSO'nun Jandarma Asayiş Vakfına verdiği desteklerden dolayı Irmak'a teşekkür plaketi takdim etti.



Irmak da plaket dolayısıyla Ermiş'e teşekkür etti.







