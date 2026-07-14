Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, FETÖ'nün hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi yaşananların hafızalarda taze tutulması gerektiğini belirtti.



Hatipler, Trakya Üniversitesi Senatosunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Özel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hain darbe girişimini şiddetle kınadığını söyledi.



Darbe girişiminden gerekli derslerin çıkarılmasının önemli olduğunu ifade eden Hatipler, "15 Temmuz 2016 gecesi olanları hem taze bir hafızada tutmak, hem de olayları Türkiye merkezli olarak bölgesel ve küresel bazda değerlendirmek gerekir." dedi.



Hatipler, Türkiye'nin ayağındaki zincirleri kırıp bir küresel aktör olmaya çalıştığı dönemlerde içeriden ya da dışarıdan hain saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.



Bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını vurgulayan Hatipler, "PKK terörünün kontrol altına alınacağı, KCK'nın belinin kırılacağı günlerde enteresan bir şekilde Türkiye hain darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. Çok şükür bu darbe girişimini milletimizin sağduyusu ile Türkiye çok büyük zarar görmeden ve onları akamete uğratarak atlatmış oldu. Bu tür organizasyonlar ilk değil. Son olmasını arzu ediyoruz. Bu hain girişimlere karşı bizlere düşen canla başla memleketimiz için, vatanımız için çalışmak, hiçbir şeyden korkmadan, Türkiye için, ülkemiz için, üniversitemizin çalışmak." diye konuştu.



- "Trakya Üniversitesi Balkanlar'da bilim diplomasisi yapıyor"



Toplantıda, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, "15 Temmuz'un 10. Yılında Balkanlar : Tarihten Geleceğe Güvenlik ve Stratejik Vizyon" başlıklı konferans verdi.



Balkanlar'da yaşanan savaşlar, ekonomik sorunlar ve toplumsal dönüşümün, FETÖ'nün bölgedeki yapılanmasına olanak sağladığını belirten Sannav, örgütün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve burs programları ve kültür merkezleri aracılığıyla Balkanlara inceden ve derinden nüfuz ettiğini ifade etti.



Sannav, FETÖ'nün, Balkanlar'da 40 eğitim kurumu, çok sayıda öğrenci yurdu ve 20 bine yaklaşan öğrenci kapasitesiyle geniş bir eğitim ağı oluşturduğunu, Türkiye'nin darbe girişimi sonrası bu ağı yok etmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.



Türkiye'nin Balkanlar'da güvenlik, eğitim, kalkınma, kültür, insan kaynağı, din hizmetleri ve bilim alanlarını kapsayan bütüncül bir strateji izlediğini vurgulayan Sannav, "Trakya Üniversitesi de Balkan üniversiteleriyle yaptığı akademik ve bilimsel iş birlikleriyle bilim diplomasisi yapmaktadır." dedi.



Program, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu'nun "Darbelerden Demokratik Direnişe: Türkiye'de Askeri Müdahalelerin Tarihsel Seyri ve 15 Temmuz Kırılması" başlıklı konferansıyla sona erdi.



Toplantıya rektör yardımcıları ve senato üyeleri katıldı.



