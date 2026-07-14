Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gencan, mesajında 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin demokrasiye ve özgür iradesine sahip çıkma kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün Cumhuriyetin temel dayanaklarından biri ve millet iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Gencan, demokrasiye, hukuk devletine ve milli egemenliğe yönelik her türlü girişimin karşısında durmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyetin kazanımlarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumanın gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın en önemli şartı olduğunu belirten Gencan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimizin demokrasiye ve özgür iradesine sahip çıkma kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarından biri, millet iradesinin en güçlü ifadesidir. Demokrasiye, hukuk devletine ve milli egemenliğe yönelen her türlü girişimin karşısında durmak, ortak sorumluluğumuzdur."

        Gencan, mesajını, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı ve demokrasisi uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, millet iradesini her şeyin üzerinde tutan anlayışın daima yaşamasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de nohut hasadı başladı: Üreticinin yüzü güldü
        Edirne'de nohut hasadı başladı: Üreticinin yüzü güldü
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi, verilen mücadele...
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - 15 Temmuz gazisi, verilen mücadele...
        Gurbetçiler sıcak havaya rağmen Kapıkule'den ana vatana akın ediyor Sıla ha...
        Gurbetçiler sıcak havaya rağmen Kapıkule'den ana vatana akın ediyor Sıla ha...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa