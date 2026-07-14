Edirne'den kısa kısa

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Filiz Hanım Kur'an Kursunda mahremiyet bilinci semineri gerçekleştirildi.



Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, mahremiyet bilincini güçlendirmeye yönelik düzenlenen seminerde mahremiyetin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri, aile içi ilişkilerde sınırların korunması, dijital dünyada mahremiyetin önemi gibi konular ele alındı.



Seminere kurs öğreticileri ve öğrenciler katıldı.



- Edirne'de ilaçlama çalışması sürüyor



Edirne Belediyesince kent merkezinde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent genelindeki parklar, yeşil alanlar ve kamusal kullanım alanlarında kene, pire ve uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapıyor.





Yaz aylarında artış gösteren zararlılara karşı, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kent genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

