TÜGVA Edirne Yaz Okulu programı sürüyor

–Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliğince düzenlenen yaz okulu programı devam ediyor.



TÜGVA Edirne İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulunda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitiminin yanı sıra spor, atölye çalışmaları, oyunlar ve çeşitli yarışmalarla eğitim ve sosyal etkinlikler sunuluyor.



Program kapsamında çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amaçlanıyor.



Açıklamada, yaz okulunun eğitim, spor ve sosyal faaliyetleri bir araya getirerek çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

