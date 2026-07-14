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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Güner'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Güner'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        –Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Güner'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        –Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güner, mesajda 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını, millet iradesinin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        15 Temmuz 2016 gecesinde milletin gösterdiği birlik ve beraberliğin demokrasi tarihine geçtiğini ifade eden Güner, "15 Temmuz 2016 gecesi, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri yaşanmak istenirken, milletimiz gösterdiği eşsiz cesaret ve kararlılıkla demokrasiye, bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkmıştır. O gece kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar milyonlarca vatandaşımız tek yürek olmuş, bayrağımızı yere düşürmemiş, ülkemizin geleceğine yön vermiştir." ifadelerini kullandı.

        Millet iradesinin hiçbir güç karşısında teslim olmayacağını o gece tüm dünyaya gösterdiğini belirten Güner, 15 Temmuz'un demokrasi destanı olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

        15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayan Güner, milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılması, demokrasi bilincinin güçlendirilmesi ve şehitlerin hatıralarının korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Güner, mesajında 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini ifade etti.



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