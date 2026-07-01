Devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi Edirne'de kullanılmaya başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi'ni kullanan vatandaşlar hem doğanın hem de kendilerinin kazandığını belirtti.



Sistem kapsamında ilk etapta Edirne merkez ve ilçeler olmak üzere 8 noktaya DOA iade makineleri​​​​​​​ konuldu.



Bugün devreye alınan sistem kapsamında, vatandaşlar iade makinelerine bıraktıkları her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli almaya başladı.



Vatandaşlar doğayı korumaya katkı sunacakları için mutlu olduklarını ifade etti.



Samet Tavukçu, AA muhabirine uygulamayı yararlı bulduğunu belirtti.



Saha sorumlusu Feride Aykanat da iadeler için Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli dijital uygulamanın yüklenmesi gerektiğini söyledi.



Aykanat, vatandaşların DOA'yı uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Uygulama ile en yakın DOA iade makinesi öğrenilebilecek. Bu çerçevede DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA uygulaması ile entegre DOA iade makinelerine bırakılabilecek. İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli DOA uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde de kullanabilecek."

