Edirne Belediye Başkanı Gencan, Akdemir'i ziyaret etti
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i ziyaret etti.
Giriş: 25.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdemir ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gencan da Akdemir ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.
Gencan ziyaretin anısına Akdemir'e Edirnekari tablo hediye etti.
Ziyarette Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de yer aldı.
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