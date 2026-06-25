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        Edirne'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Edirne'de, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Edirne'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Edirne'de, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün simgelerinden olan aşure geleneğini yaşatmak amacıyla Selimiye Meydanı'nda stant kuruldu.

        Hazırlanan aşureler, meydandan geçen vatandaşlara ikram edildi.


        İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, etkinlikte paylaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, muharrem ayı kapsamında aşure ikramlarının devam edeceğini cuma namazının ardından Selimiye Camisi avlusunda da vatandaşlara aşure dağıtılacağını ifade etti.



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