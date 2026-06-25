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        Edirne'de hurdacıların taşındığı alanlarda temizlik çalışması sürüyor

        Edirne Belediyesince kent merkezindeki hurdacıların belirlenen yeni alanlara taşınmasına yönelik çalışmalar sürerken, boşaltılan bölgelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Edirne'de hurdacıların taşındığı alanlarda temizlik çalışması sürüyor

        Edirne Belediyesince kent merkezindeki hurdacıların belirlenen yeni alanlara taşınmasına yönelik çalışmalar sürerken, boşaltılan bölgelerde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki çevresel ve görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, daha önce tebligatları yapılan hurdacı esnafının taşınma işlemleri planlı şekilde devam ediyor.

        Taşınma işlemlerinin tamamlandığı alanlarda belediye ekipleri tarafından biriken atıklar kaldırılırken, çevre düzenlemeleri yapılarak bölgelerin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kent merkezinde uzun yıllardır çözüm bekleyen bir konuda önemli mesafe kat ettiklerini belirtti.

        Şehrin daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Hurdacı esnafımızın taşınma süreci planlanan şekilde devam ediyor. Mülkiyeti belediyemize ait olan ve boşaltılan alanlarda ekiplerimiz hızla temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız hem esnafımızın faaliyetlerini daha uygun koşullarda sürdürmesini sağlamak hem de kent merkezinde oluşan çevresel sorunları ortadan kaldırmaktır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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