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        Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Edirne'de çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Budakdoğanca köyünde Fikret Ayten'e ait inek yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

        Ayten kendi imkanlarıyla burada çamura saplanan ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekipleri ineği çukurdan vinçle çıkardı.

        Ekiplere teşekkür eden Ayten, ineğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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