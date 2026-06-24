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        Meriç Nehri parkuruna Afrikalı ve Güney Amerikalı kanoculardan tam not

        GÖKHAN BALCI - Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) tarafından yürütülen geliştirme programı kapsamında Edirne'de hazırlık kampına katılan Afrika ve Güney Amerikalı kano sporcuları ile antrenörler, Meriç Nehri'ndeki parkur ve tesis imkanlarından memnun kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Meriç Nehri parkuruna Afrikalı ve Güney Amerikalı kanoculardan tam not

        GÖKHAN BALCI - Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) tarafından yürütülen geliştirme programı kapsamında Edirne'de hazırlık kampına katılan Afrika ve Güney Amerikalı kano sporcuları ile antrenörler, Meriç Nehri'ndeki parkur ve tesis imkanlarından memnun kaldı.

        Mozambik, Mısır, Angola, Peru, Kolombiya, Sao Tome ve Principe ile Tunus'tan 14 sporcu, dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Edirne'de kampa girdi.

        Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü tesislerinde çalışmalarını sürdüren sporcular, 2000 metrelik Meriç Nehri'nin sakin yapısı, doğal parkur olma özelliği ve antrenman koşullarının performans gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Brezilyalı başantrenör Sebastian Cuattrin, AA muhabirine, Edirne kampının kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

        Daha önce bölgeyi tanımadıklarını belirten Cuattrin, dünya şampiyonası öncesi parkuru görmek ve tesislerden yararlanmak amacıyla davet aldıklarını anlattı.

        Parkurun teknik çalışma için ideal olduğunu vurgulayan Cuattrin, "Parkur muhteşem, harika tesisler var. Antrenman için harika bir yer çünkü sessiz ve dalga yok. Sporcuların tekniklerini geliştirmesi ve kanoları hissetmesi için şartlar harika. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

        Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında dört aylık kamp süreci yürüttüklerini ifade eden Cuattrin, Edirne'yi yeniden tercih etmeyi düşündüklerini kaydetti.




        - "Müthiş bir parkur"

        Rumen antrenör Ionel Letcae de parkuru ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

        Edirne'de yaşayan eski bir sporcu aracılığıyla parkuru keşfettiklerini belirten Letcae, "Bizim için müthiş bir parkur. Dalga yok, motorlu teknelerin oluşturduğu trafik yok. Bunların olmaması büyük avantaj." diye konuştu.

        Mısırlı sporcu Muhammed İsmail, hava ve nehir koşullarının kamp için ideal olduğunu belirterek, antrenmanların verimli geçtiğini dile getirdi.

        Mısırlı sporcu Muhammed Tarek de Meriç Nehri'ndeki parkuru çok beğendiğini ifade ederek, "Meriç Nehri'ndeki parkur uluslararası kalitede." dedi.

        Angolalı sporcu Domingos Pacavira ise öncelikli hedefinin Afrika Şampiyonası'nda derece elde etmek, ardından olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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