Trakya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.



Balkan Kongre Merkezi’nde iki oturum halinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.





Programda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.





Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, törende yaptığı konuşmada öğretmenliğin erdemli bir meslek olduğunu belirterek, mezunlara meslek hayatlarında öğrencilerine rehberlik etmeleri tavsiyesinde bulundu.



Demir, mezunların üniversiteden yalnızca diploma almadığını, düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve değişen dünyaya uyum sağlamayı da öğrendiklerini ifade etti.



Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde insan yetiştirme sanatı olduğunu söyledi.



Eğitim dünyasının dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarının etkisiyle hızla değiştiğini belirten Bayır, öğretmenlerin öğrencilere rehberlik eden ve öğrenme ortamlarını tasarlayan eğitim liderleri olduğunu kaydetti.



Fakülte birincisi Hasret Uras ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ailesine, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür etti.



Törende mezun öğrencilere diplomaları verildi. Toplam 610 öğrencinin mezun olduğu tören, kep atılmasıyla sona erdi.

