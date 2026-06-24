Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yapıldı

        Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yapıldı

        Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi yapıldı

        Edirne'deki işletmelerde bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince işletmelere yönelik bitkisel atık yağ denetimleri yapıldı.

        Çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yağların doğru şekilde bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen denetimlerle, işletmelerin mevzuata uygun uygulamaları kontrol edildi.

        Temiz ve sürdürülebilir bir kent için çalışmaların süreceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Edirne'de kalp krizi geçiren muhtar öldü
        Edirne'de kalp krizi geçiren muhtar öldü
        Sarayiçi Er Meydanı'nda Kırkpınar hazırlıkları yapılıyor
        Sarayiçi Er Meydanı'nda Kırkpınar hazırlıkları yapılıyor
        Edirne'de okul çevresi çocuklar için araç trafiğine kapatılacak
        Edirne'de okul çevresi çocuklar için araç trafiğine kapatılacak
        AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi resto...
        AB destekli projeyle Edirne Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi yerleşkesi resto...
        Edirne'de "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı
        Edirne'de "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı