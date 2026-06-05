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        Edirne Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

        Edirne Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Edirne Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

        Edirne Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesi olarak daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir kent için çalıştıklarını söyledi.

        Yeşil alanları arttırıp, çevre bilincini güçlendirdiklerini belirten Gencan, "Geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Sıfır atık marketimizde çevre eğitimlerimiz, geri dönüşüm çalışmalarından çocuklarımız için düzenlediğimiz atölyelere kadar attığımız her adımın ortak amacı daha yaşanabilir bir Edirne bırakmak." dedi.

        Gencan, çocuklara doğayı korumaları çağrısında bulundu.

        Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Edirne için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Gencan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün hepimize çevreye karşı sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmasını diliyor, başta çocuklarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda öğrenciler dans ve drama gösterileri sundu.

        Atık malzemelerden hazırlanan serginin açıldığı program ağaç dikimi ve kompost çukuru atölye çalışmalarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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