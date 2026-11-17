Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, çeltik üretiminde 2025 verilerine göre Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

Köse, Edirne İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirdiği sunumda, tarımsal üretim rakamlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeltik, ayçiçeği, kanola ve buğdayın bölgenin en önemli 4 stratejik ürünü olduğunu aktaran Köse, "Geçen yıl elde edilen verilere göre çeltikte birinci, kanolada ikinci, ayçiçeğinde üçüncü ve buğdayda altıncı sırada yer aldık." dedi.

Köse, 2026 sezonunda da yağışların etkisiyle verimin arttığını dile getirdi.

Tarımsal üretim potansiyelinin her geçen yıl arttığını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

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"2025 yılında çeltikte 453 bin dekar alanda yaklaşık 398 bin ton ürün elde edilerek Türkiye genelinde birinci olunmuştur. Ayçiçeğinde yaklaşık 173 bin ton ürün alınırken, kanola ve buğdayda da yüksek verimlerle ülke sıralamasında üst kesimlerde yer alınmıştır. Bu yıl ise yağışların çok yağması nedeniyle çeltikte alan yaklaşık 50 bin dekar artarak 500 bin dekar civarına çıkmıştır. Çeltikte bu yıl yaklaşık 425 bin ton üretim ortaya çıkmıştır. Ayçiçeğinde 252 bin ton, buğdayda 775 bin ton ve kanolada 36 bin ton yaklaşık üretim gerçekleşti. Bu yıl da ilk 5'te tamamlayacağımızı öngörüyoruz."

Sulama altyapısı, ovaların tescil ve koruma çalışmaları hakkında da bilgi veren Köse, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen 5 yeni ova çalışmasıyla bu alanın 1 milyon dekara çıkarılmasının hedeflendiğini, Cumhurbaşkanlığı kararıyla da büyük ova sayısının 12'ye ulaşacağını, bu sayede toprakların daha etkin korunacağını kaydetti.

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Trakya Karaçalı Balı ve arıcılık çalışmaları hakkında da bilgi veren Köse, "Trakya Karaçalı Balı adıyla coğrafi işaret süreci başlatıldı. Başvuru aşamasının sonuna gelindi. İlerleyen dönemde Avrupa Birliği coğrafi işaret süreciyle pazarı da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da Tarım ve Orman Bakanlığının kentte önemli yatırımlara imza attığını ve bu kapsamda tarımsal üretimin arttığını kaydetti.