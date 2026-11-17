EDİRNE’de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Belediyesi tarafından 21 Nisan’da 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantaya ilişkin gerçekleştirilen otogar ihalesine ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, firma yetkilileri ve çalışanlarının bulunduğu 12 şüphelinin ‘İhale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.