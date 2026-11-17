Olay, saat 13.00 sıralarında Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde, restorasyon çalışmaları süren tarihi Edirne Baro Konağı'nda meydana geldi. A.P. (46) ile oğlu A.P. (25), çalışmak üzere çıktıkları iskelenin çökmesi sonucu 15 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.