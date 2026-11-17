Bulgaristan'da düzenlenen Narodni Buditeli Satranç Kupası'nda madalya kazanan Edirne Zirve Satranç Kulübü sporcuları, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da Kazanlık kentinde düzenlenen turnuvada kulüp sporcularından Sena Çentik 8 yaş altı kızlar, Efe Alp Çoban ise 10 yaş altı erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Tarık Alp Başaran 8 yaş altı erkekler, Elif Doğa Yar da 10 yaş altı kızlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini makamında ağırlayan Ak, elde edilen derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Ak, "Uluslararası bir turnuvada kürsüye çıkarak bayrağımızı gururla dalgalandıran ve ilimize madalyalarla dönen tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.