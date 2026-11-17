Uzunköprü'de çalınan 3 ton ceviz sahibine teslim edildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda çalınan 3 ton ceviz ele geçirildi.
Giriş: 17.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda çalınan 3 ton ceviz ele geçirildi.
Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ihbar üzerine Hasanpınar köyünde 3 ton cevizin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi M.C.Y'nin yaklaşık 3 ton cevizi E.G, M.İ, V.C, H.F. ve S.F'ye sattığı tespit edildi.
Ele geçirilen 3 ton ceviz sahibine verildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ