Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçiye ödül

        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçiye ödül

        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçi ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçiye ödül

        Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçi ödüllendirildi.

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmesini ve gideceği yere güvenli şekilde ulaşmasını sağlayarak duyarlılık gösteren çarşı ve mahalle bekçisi Cem Gül ile görevlerindeki özverili çalışmalarından dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

        Ayhan, başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

        Şehrin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Ayhan, bekçi Gül'ü de duyarlılığından dolayı kutladı.

        REKLAM

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Saraçlar Caddesi'nde görev yapan bekçi, koltuk değneğiyle ayakta bekleyen vatandaşın yanına giderek bir süre sohbet ediyor.

        Vatandaşın koluna giren bekçi, koltuk değneğini de eline alıyor. Daha sonra bekçi ile koluna girdiği engelli vatandaş birlikte yaya geçidinden karşıya geçiyor.

        Edirne Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da yayınlanan görüntü takdir topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Engelli bireyi yolun karşısına mahalle bekçisi geçirdi
        Engelli bireyi yolun karşısına mahalle bekçisi geçirdi
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)
        Minibüs ile çarpışan otomobilin sürücü ile yanındaki eşi öldü; 4 yaralı (2)
        Çocuklar ara tatillerini müzedeki atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor
        Çocuklar ara tatillerini müzedeki atölye çalışmalarıyla değerlendiriyor
        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti
        Edirne'de çocuklar masallarla renklerin dünyasını keşfetti
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu yatırım programlarını anlattı
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu yatırım programlarını anlattı
        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri
        Edirne'de kadın kooperatiflerine destek ziyaretleri